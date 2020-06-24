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هيرميس وصندوق مصر السيادي يسعيان للاستحواذ على 76% من بنك الاستثمار العربي

10:19 ص الأربعاء 24 يونيو 2020
هيرميس وصندوق مصر السيادي يسعيان للاستحواذ على 76% من بنك الاستثمار العربي

كتب- عبدالقادر رمضان:

قالت المجموعة المالية هيرميس القابضة، وصندوق مصر السيادي، في بيان مشترك اليوم الأربعاء، إنهما حصلا على موافقة البنك المركزي لبدء عملية الفحص النافي للجهالة على بنك الاستثمار العربي، وذلك بغرض الاستحواذ على 76% من رأسمال البنك معظمها عن طريق الاكتتاب في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع مع احتمال شراء عدد محدود من الأسهم المملوكة للمساهم الرئيسي الحالي بنك الاستثمار القومي.

وذكر البيان أنه في حالة إتمام الصفقة ستصبح المجموعة المالية هيرميس القابضة مالكة لنسبة لا تقل عن 51% وصندوق مصر السيادي مالكا لنسبة لا تقل عن 25% من رأسمال البنك، بينما يحتفظ بنك الاستثمار القومي واتحاد الجمهوريات العربية بالنسبة المتبقية.

قال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن الشراكة مع المجموعة المالية هيرميس تأتي ضمن خطة الصندوق للتعاون مع القطاع الخاص المصري في الاستثمار في القطاعات الواعدة وعلي رأسها القطاع المصرفي والتحول الرقمي، مضيفاً أن القطاع المصرفي المصري يعتبر من القطاعات الواعدة و يتمتع بقدرات تنافسية للتوسع اقليميا وافريقيا، وعبر أيضاً عن تطلعه لتنفيذ هذه العملية بنجاح خلال الأشهر القليلة القادمة.

وقال كريم عوض، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، إن الحصول على الموافقة لبدء الفحص النافي للجهالة من البنك المركزي خطوة هامة تأتي ضمن استراتيجية بدأتها الشركة منذ عدة سنوات وتهدف لتحويل المجموعة من بنك استثمار إلي بنك شامل ((Universal Bank يقوم أيضًا بتقديم كافة الخدمات المصرفية وغير المصرفية لعملائه في وطنه الأم مصر.

وذكر البيان أن إتمام عملية الاستحواذ يعتمد على عدة عوامل منها الانتهاء من عملية الفحص النافي للجهالة بشكل مرضي للمشترين والاتفاق بين الأطراف المختلفة على العقود المتعلقة بالعملية والحصول على الموافقات النهائية من البنك المركزي المصري.

بنك الاستثمار العربي المجموعة المالية هيرميس القابضة صندوق مصر السيادي

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