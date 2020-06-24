أسعار الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكًا مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكًا مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار أمس.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي، ومصر عند 16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتًا في بنوك القاهرة، والتعمير والإسكان، العربي الأفريقي، وقناة السويس، وكريدي أجريكول، والتجاري الدولي، البركة إلى 16.12 جنيه للشراء، و16.22 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنك الإسكندرية عند 16.11 جنيه للشراء، و16.21 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في بنك أبو ظبي الإسلامي عند 16.13 جنيه للشراء، و16.23 جنيه للبيع.