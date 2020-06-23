جرام الذهب بمصر يرتفع 26 جنيها في شهر تحطيم المستويات التاريخية (جراف تفاعلي)

كتب- مصطفى عيد:

واصلت أسعار الذهب في مصر تحطيم أرقامها القياسية خلال الأيام الأخيرة، لتسطر مستويات تاريخية جديدة خلال الشهر الجاري تضاف إلى ما حققته من أرقام خلال العام الجاري.

وارتفعت أسعار الذهب خلال أول 23 يوما من الشهر الجاري بقيمة 26 جنيها للجرام عيار 21 بنسبة زيادة 3.4% ليصل خلال تعاملات اليوم إلى 788 جنيها.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 675 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 نحو 901 جنيه، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6304 جنيهات.

ويرجع ارتفاع أسعار الذهب هذا الشهر في مصر إلى زيادة مستوياتها عالميا خلال يونيو بنحو 37.4 دولار حتى الآن بنسبة زيادة 2.16%، وذلك مقارنة بنهاية شهر مايو الماضي، ليسجل سعر الأوقية 1767.65 دولارا في الساعة الرابعة و45 دقيقة عصر اليوم بتوقيت القاهرة.

كما شهدت نفس الفترة ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك بنحو 28 قرشا بنسبة 1.8%، متوسط السعر في البنوك اليوم إلى 16.12 جنيه للشراء، و16.22 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي.

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطور أسعار الذهب في مصر لعيار 21 منذ بداية شهر يونيو الجاري وحتى الآن.