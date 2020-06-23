التضامن: احتفاظ المتقدمين لحج الجمعيات هذا العام بحق المشاركة العام المقبل

كتبت- ياسمين سليم:

وافقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي على احتفاظ كافة المتقدمين لقرعة حج الجمعيات الأهلية هذا العام بفرصتهم في قرعة حج الجمعيات الأهلية عام المقبل، بحسب بيان من الوزارة اليوم الثلاثاء.

وقال البيان إن المتقدمين لن يكونوا بحاجة لتقديم طلب جديد وذلك في ضوء القرار الصادر من المملكة العربية السعودية باقتصار إقامة شعيرة الحج هذا العام بأعداد محدودة من جنسيات مختلفة من داخل المملكة العربية السعودية للحفاظ على أمن وسلامة الحجاج.

وبلغ عدد المتقدمين للحج من أعضاء الجمعيات الأهلية خلال هذا العام نحو 31 ألف مواطن للفوز بعدد 12 ألف تأشيرة حج مخصصة هذا العام لحج الجمعيات.

وقال أيمن عبد الموجود المدير التنفيذي للمؤسسة الحج والعمرة في البيان إنه سيتم دراسة موقف المتقدمين للإشراف الذين اجتازوا الاختبارات التحريرية بنجاح والبالغ عددهم 669 متقدم للإشراف.