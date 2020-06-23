أسعار الدولار تتراجع في البنوك بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

انخفض سعر الدولار قرشا واحد، وفقا لمتوسط أسعار العملة الخضراء في البنوك، بحسب بيانات البنك المركزي، ليصل إلى مستوى 16.12 جنيه للشراء، و 16.22 جنيه للبيع، في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء.

وخلال تعاملات اليوم، تراجع سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنكي الأهلي، ومصر إلى 16.10 جنيه للشراء، و 16.20 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار قرشا واحدا في بنوك القاهرة، والتعمير والإسكان، العربي الأفريقي، وقناة السويس إلى 16.12 جنيه للشراء، و 16.22 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار قرشا واحدا في بنك الإسكندرية إلى 16.11 جنيه للشراء، و16.21 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار في بنك البركة إلى 16.12 جنيه للشراء، و 16.22 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنكي كريدي أجريكول، والتجاري الدولي عند 16.12 جنيه للشراء، و 16.22 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في بنك أبو ظبي الإسلامي عند 16.13 جنيه للشراء، و 16.23 جنيه للبيع.