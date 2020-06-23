التنمية الصناعية تطرح 1.5 مليون متر مربع أراضي صناعية مرفقة "أون لاين"

كتبت - شيماء حفظي:

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اليوم الثلاثاء، عن فتح باب استقبال طلبات الأراضي الصناعية الجديدة بمساحة 1.5 مليون متر مربع.

وقالت الهيئة في بيانها؛ إنه يتم إتاحة الأراضي عبر البوابة الإلكترونية لخريطة الاستثمار الصناعي في إطار المرحلة الثالثة من الطرح ويتقدم عليه المستثمرون أونلاين.

وتشمل المرحلة الثالثة طرح 654 قطعة أرض صناعية شاغرة كاملة المرافق بفرص استثمارية جاهزة في 12 محافظة على مساحة إجمالية تقدر بـ 1.5 مليون متر مربع تشمل كل القطاعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.

ودعا مجدي غازي رئيس الهيئة كافة المستثمرين الصناعيين المحليين والأجانب ورواد الأعمال بالغطلاع على البوابة الإلكترونية للخريطة الاستثمارية الصناعية.

وأشار رئيس الهيئة إلى أنه سيتم استقبال طلبات سحب الكراسات حتى 2 يوليو المقبل؛ وتقديم الطلبات حتى 3 أغسطس 2020 عبر البوابة https://www.investinegypt.gov.eg

وقال رئيس الهيئة إن الخريطة تتيح بيانات دقيقة ومفصلة وميسرة للمستثمر الصناعي ليتمكن من الدخول والتعامل عليها من أي مكان في مصر و العالم.

كما توفر الخريطة بيانات كاملة عن المناطق الصناعية وكافة الأراضي الشاغرة الجاهزة للاستثمار بها سواء في المدن الجديدة والمحافظات وتضم كافة الفرص الاستثمارية الصناعية متاحة لجميع المستثمرين في الداخل والخارج للاطلاع عليها وما هو متاح من قطع أراض في كافة محافظات الجمهورية أي كانت جهة الولاية والنشاط الموجود بها.

كما توضح سعر القطعة ومستوى الترفيق والموارد الطبيعية والمقومات الاستثمارية لكل منطقة وما هي الاشتراطات والمستندات المطلوبة وكافة المعلومات التي يحتاجها المستثمر الصناعي.

وقال غازي إنه تم إعداد دليل إلكتروني متاح على بوابة الهيئة لمساعدة المستثمر لكيفية التعامل على الخريطة وتقديم المستندات إلكترونيا وعملية الدفع الإلكتروني، كما يمكن للمستثمر التواصل مع خدمة العملاء بالهيئة تليفونيا أو من خلال صفحة الهيئة الرسمية على الفيسبوك لشرح كافة الخطوات اللازمة لحجز قطعة الأرض أونلاين للتيسير على المستثمرين.

وأشار إلى أن المرحلة الثالثة من الطرح على الخريطة تشمل 645 قطعة أرض موزعة على المناطق الصناعية بـ 12 محافظة على مستوى الجمهورية حيث جاءت مدينة السادات بالمنوفية في المقدمة بإجمالي عدد 329 قطعة أرض بإجمالي مساحة تقديرية 746 ألف متر مربع (بنظام التمليك).

وأوضح أنه بعدها محافظة قنا بمنطقتى قفط ونجع حمادي بإجمالي عدد 106 قطعة بمساحة 156 ألف متر مربع تقريبا ( تمليك بدون مقابل)، ثم العاشر من رمضان بالشرقية بإجمالي 51 قطعة أرض على مساحة حوالي 303 ألف م2 (بنظام التمليك).

وتأتي القنطرة شرق بالإسماعيلية بإجمالي 45 قطعة على مساحة 40 ألف م2 (بنظام حق انتفاع) , والمحلة الكبرى بمحافظة الغربية بإجمالي عدد قطع 37 على مساحة 27 ألف م2 تقريبا (بنظام حق الانتفاع) ثم برج العرب الجديدة بالاسكندرية 33 قطعة بمساحة تقديرية 106 ألف م2 (بنظام التمليك).

ثم تأتي بورسعيد بمنطقة بحري الحوض السمكي و C8 و C9 20 19 قطعة ارض باجمالي مساحة 38 ألف م2 (بنظام التمليك) ومنطقة طيبة بالأقصر 9 قطع على مساحة 55 ألف م2 (بنظام التمليك) والوادي الجديد بمنطقة الداخلة الصناعية 13 قطعة على مساحة حوالي 2.5 ألف م2 (تمليك بدون مقابل).

وأشار إلى أن أسيوط بمنطقة دشلوط 5 قطع على 7 آلاف م2 (تمليك بدون مقابل)، بينما القطامية بالقاهرة بإجمالي 4 قطع على مساحة حوالي 7 آلاف م2 واخيرا المنيا بمنطقة المطاهرة الصناعية 3 قطع بإجمالي مساحة 2.5 ألف م2 (تمليك بدون مقابل).

وأوضح أنه على غرار المرحلتين الأولى والثانية فإن الفرصة المتاحة على الخريطة سيتم إغلاق الطلب عليها بعد تلقي 10 طلبات كحد أقصى على كل فرصة، حيث يتم حجبها للدراسة الفنية والاقتصادية.

وأضاف أنه خلال فترة لا تتعدى 70 يوما يتم اعلان النتيجة المبدئية عن الحاصلين على القطع بعد اختيار افضل الطلبات, ثم خلال 20 يوما يتم البت في التظلمات والطعون إن وجدت ويتم نشر درجات التقييم بشفافية تامة.

ويستطيع المستثمر الاطلاع على نتائج دراسة طلبه الذي قدمه ودراساته الفنية والاقتصادية التي تم بحثها وذلك عبر البوابة الإلكترونية وفي حالة رفض الطلب يمكنه مراجعة أسباب الرفض تليفونيا من خلال خدمة العملاء بالهيئة.

وأضاف أنه في حالة قبول الطلب يقوم المستثمر بتقديم المستندات بمقر هيئة التنمية الصناعية لاستكمال إجراءات تخصيص الأرض، وأن معيار الاختيار هو الجدية ونوعية النشاط أو المنتج وخاصة تلك الصناعات التي تغطي فجوة استيرادية.