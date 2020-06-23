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دومتي تستهدف مبيعات بقيمة 3 مليارات جنيه العام الجاري

03:08 م الثلاثاء 23 يونيو 2020
دومتي تستهدف مبيعات بقيمة 3 مليارات جنيه العام الجاري

دومتي

كتبت- ياسمين سليم:

تستهدف شركة الصناعات الغذائية العربية "دومتي" تحقيق مبيعات تقترب من 3 مليارات جنيه بنهاية العام الجاري.

وقالت الشركة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء للبورصة إنه في ضوء نمو المبيعات في الربع الأول بنسبة 13% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، فمن المتوقع تحقيق مبيعات تقترب من 3 مليارات جنيه وهو ما تهدف إليه الشركة في العام الحالي.

وتأسست دومتي عام 1989 وهي متخصصة في صناعة الجبن ومنتجات الألبان، وأضافت إنتاج العصائر في عام 2013.

شركة الصناعات الغذائية العربية دومتي صناعة الجبن منتجات الألبان

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