دومتي تستهدف مبيعات بقيمة 3 مليارات جنيه العام الجاري
كتبت- ياسمين سليم:
تستهدف شركة الصناعات الغذائية العربية "دومتي" تحقيق مبيعات تقترب من 3 مليارات جنيه بنهاية العام الجاري.
وقالت الشركة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء للبورصة إنه في ضوء نمو المبيعات في الربع الأول بنسبة 13% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، فمن المتوقع تحقيق مبيعات تقترب من 3 مليارات جنيه وهو ما تهدف إليه الشركة في العام الحالي.
وتأسست دومتي عام 1989 وهي متخصصة في صناعة الجبن ومنتجات الألبان، وأضافت إنتاج العصائر في عام 2013.
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