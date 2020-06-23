دومتي تستهدف مبيعات بقيمة 3 مليارات جنيه العام الجاري

كتبت- ياسمين سليم:

تستهدف شركة الصناعات الغذائية العربية "دومتي" تحقيق مبيعات تقترب من 3 مليارات جنيه بنهاية العام الجاري.

وقالت الشركة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء للبورصة إنه في ضوء نمو المبيعات في الربع الأول بنسبة 13% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، فمن المتوقع تحقيق مبيعات تقترب من 3 مليارات جنيه وهو ما تهدف إليه الشركة في العام الحالي.

وتأسست دومتي عام 1989 وهي متخصصة في صناعة الجبن ومنتجات الألبان، وأضافت إنتاج العصائر في عام 2013.