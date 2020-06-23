البورصة تواصل الارتفاع مع نهاية تعاملات الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.21% مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى مستوى 10764 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب.

وصعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.13%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 1.01%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 450.3 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 330.2 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 120.1 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة 0.75% مع نهاية تعاملات أمس الاثنين، إلى مستوى 10742 نقطة، مدفوعة بمبيعات المستثمرين الأجانب