تقرير يتوقع 40% هبوطا في الاستثمار الأجنبي المباشر بأفريقيا في 2020 بسبب كورونا

كتب- مصطفى عيد:

توقع تقرير حديث أصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، أن تنخفض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى القارة الأفريقية بنسبة تتراوح بين 25 و40% خلال العام الحالي، استنادا إلى توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن مجموعة من العوامل الخاصة بالاستثمار.

وأضافت المنظمة الأممية في تقريرها، أن صندوق النقد الدولي خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للقارة من 3.2% إلى انكماش بنسبة 2.8% خلال العام الجاري، ومن المتوقع أن تتقلص التجارة أيضا، وفقا للتقرير.

وأشار التقرير إلى أن آفاق الاستثمار الأجنبي المباشر لأفريقيا في عام 2020 لا تزال سلبية وسط وباء كورونا المستجد، الذي تتفاقم آثاره الاقتصادية بسبب أسعار النفط المنخفضة للغاية.

وذكر أن جائحة فيروس كورونا المستجد ستحد بشدة من الاستثمار الأجنبي في أفريقيا خلال عام 2020، مما يعكس الاتجاه العالمي، كما سيتفاقم الانكماش بسبب أسعار النفط المنخفضة للغاية، بالنظر إلى ملف الاستثمار الموجه للموارد في القارة.

وأوضح التقرير أنه اعتمادا على مدة الأزمة العالمية وشدتها، يمكن أن تستمد التوقعات طويلة الأجل للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا بعض القوة من تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية في عام 2020، بما في ذلك إبرام بروتوكول الاستثمار الخاص بها.

بالإضافة إلى ذلك يمكن لمبادرات الاستثمار لأفريقيا من الاقتصادات المتقدمة والناشئة الرئيسية أن تساعد في التعافي، وفقا للتقرير.

وبحسب التقرير، حققت مصر، أكبر مستقبل لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا، زيادة بنسبة 11% في هذه التدفقات لتصل إلى 9 مليارات دولار في عام 2019، لتصبح صاحبة الزيادة الوحيدة بين أكبر 5 مستقبلين لتدفقات الاستثمار الأجنبي في القارة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي حققت فيه القارة الأفريقية تراجعا في استقبال تدفقات الاستثمار الأجنبي في عام 2019 بنسبة 10.3% لتصل إلى 45.4 مليار دولار تستحوذ بها على 2.9% من الاستثمارات المستقبلة على مستوى العالم خلال نفس السنة.

وأشار التقرير إلى إن الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها الحكومة المصرية أدت إلى تحسين استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز ثقة المستثمرين في البلاد، وإنه رغم أن الاستثمار الأجنبي المباشر لا يزال مدفوعا بصناعة النفط والغاز، تم الاستثمار في الاقتصاد غير النفطي أيضا لا سيما في الاتصالات والسلع الاستهلاكية والعقارات.

ومثلت أرباح الاستثمار الأجنبي المعاد استثمارها في مصر مرة أخرى 41% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إليها في عام 2019.

وبفارق كبير بعد مصر، جاءت جنوب أفريقيا في المركز الثاني بين أكبر الدول الأفريقية المستقبلة للاستثمار الأجنبي المباشر في 2019 بقيمة 4.6 مليار دولار وبنسبة تراجع 15.1% عن العام السابق عليه.

وجاءت الكونغو في المركز الثالث باستقبال استثمارات في 2019 قيمتها 3.4 مليار دولار بنسبة تراجع 22%، ثم نيجيريا في المركز الرابع بقيمة استثمارات 3.3 مليار دولار وبنسبة تراجع 48.5%، ثم إثيوبيا في المركز الخامس باستثمارات قيمتها 2.5 مليار دولار بنسبة تراجع 24% عن 2018.

وأوضح التقرير أن الآثار السلبية للنمو الفاتر بالناتج المحلي العالمي والإقليمي والطلب الضعيف على السلع أدى إلى إعاقة التدفقات إلى بلدان القارة ذات مجالات الاستثمارات المتنوعة وأيضا الموجهة إلى الموارد الطبيعية، وذلك رغم تلقي عدد قليل من البلدان تدفقات أعلى من مشروعات كبيرة جديدة.

ووفقا للتقرير، زاد الاستثمار في أفريقيا من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ بشكل كبير إلى 5.3 مليار دولار في 2019 مقابل 1.6 مليار دولار في 2018.