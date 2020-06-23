"القابضة للغزل" توقع بروتوكولا مع "الوطنية للمقاولات" لتطوير مصانع غزل ومحالج

كتبت - شيماء حفظي:

وقعت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات - إحدى شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة - بروتوكول تعاون بشأن تنفيذ عدد من مشروعات خطة تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة.

ووقع البروتوكول الدكتور أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، و اللواء أ.ح. كرم سالم محمد رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات.

وبحسب بيان من الوزارة اليوم الثلاثاء؛ يختص البروتوكول بالتعاون في تنفيذ مشروعات لإنشاء وتطوير مصانع للغزل والنسيج والتحضيرات بالبيضا في كفر الدوار

كما يتضمن إنشاء مصنع غزل "أوبن إند" بشركة الوجه القبلي للغزل والنسيج، وتطوير مصنع غزل (2) بشركة شبين الكوم للغزل والنسيج، وتطوير محلج الزقازيق التابع لشركة مصر لحليج الأقطان، وتطوير محلج كفر الدوار التابع لشركة الدلتا لتجارة وحليج الأقطان، وتطوير محلج كفر الزيات التابع لشركة الوادى لتجارة وحليج الأقطان.

وبموجب هذا البروتوكول، تم الاتفاق على بدء الاجتماعات التنفيذية لاستلام الرسومات الهندسية والمواقع استعدادا للتنفيذ، حيث إنه من المقرر تسليم المحالج للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس في نهاية أكتوبر 2020.