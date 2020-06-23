البورصة تدشن جائزة محسن عادل للثقافة المالية

كتبت - شيماء حفظي:

قررت إدارة البورصة المصرية إطلاق اسم الراحل محسن عادل، رئيس هيئة الاستثمار السابق، على الجوائز المتعلقة بكافة الجهود والأنشطة التعليمية الرامية لنشر الوعي والثقافة المالية؛ بحسب بيان اليوم الثلاثاء.

ورحل محسن عادل؛ عن عالمنا مطلع الشهر الجاري؛ بعد إصابته بفيروس كورونا.

وعمل عادل، كنائب لرئيس البورصة سابقًا.

وأوضح البيان أن أولى تلك الفعاليات مسابقة محسن عادل للثقافة المالية، وهي المسابقة السنوية التي دشنتها إدارة البورصة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بهدف رفع مستويات الوعي والمعرفة بأساسيات العمل والاستثمار في سوق الأوراق المالية، والتي انطلقت في موسمها الأول خلال إجازة عيد الفطر المبارك لعام 2020.

وشهدت النسخة الأولى من مسابقة محسن عادل للثقافة المالية تفاعلا ملحوظا وإقبالا كبيرا ، لترفع إدارة البورصة إجمالي عدد الجوائز إلى 22 جائزة بدلا من 7 جوائز.

وتأتي هذه الخطوة حرصا من إدارة البورصة على تكريم وتخليد اسم الراحل محسن عادل وذلك انطلاقا من الدور الرائد الذي لعبه في بناء وتشكيل الوعي الاقتصادي و المالي؛ بحسب البيان.

وأشار محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إلى تقديره الكامل لما قدمه الراحل من إسهامات جليلة وما بذله من جهد مخلص يتسم بأقصى درجات النزاهة خلال المناصب الرفيعة التي تقلدها ،كنائب لرئيس البورصة المصرية ثم رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فضلا عن مناصب عدة تقلدها الراحل في سوق الأوراق المالية المصري.

وقال فريد؛ إن الراحل بذل جهود كثيرة بشديد من التفاني والإخلاص لتطوير وتنمية سوق الأوراق المالية المصري.