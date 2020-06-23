احسب ضريبة دخلك بنفسك من أول يوليو بعد تطبيق نظام جديد (جدول)

كتب- مصطفى عيد:

أصدرت وزارة المالية جدولا لمساعدة الخاضعين لضريبة المرتبات على حساب ضريبة الدخل بأنفسهم شهريا وسنويا بعد تطبيق التعديلات الجديدة بقانون الضريبة على الدخل، وتوضيح نسبة الوفر الضريبي مقارنة بالقانون الحالي.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنه سيتم تطبيق النظام الضريبي الجديد للدخل من المرتبات وما في حكمها اعتبارا من أول يوليو المقبل.

وأضافت أن النظام الجديد يسري أيضا على الدخل المتحقق من النشاط التجاري والصناعي أو إيرادات المهن غير التجارية، أو إيرادات الثروة العقارية بدءا من الفترة الضريبية التي تنتهي بعد تاريخ العمل بالقانون.

وأكدت الوزارة أن التعديلات الجديدة الصادرة بالقانون رقم 26 لسنة 2020 تُسهم في إرساء دعائم العدالة الضريبية بشكل تصاعدي، وتحسين الشرائح الضريبية، وتحقيق وفر ضريبي للشرائح الأقل دخلًا، والمتوسطة وفوق المتوسطة، ومعالجة تشوهات المنظومة الحالية التي ترتكز على الخصم الضريبي.

وأشارت إلى أن هذه التعديلات تتضمن زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 60%، إذا تم رفع حد الإعفاء الأساسي لكل ممول من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، بالإضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب المرتبات من 7 إلى 9 آلاف جنيه، وبالتالي سيكون الدخل السنوي لذوى المرتبات حتى 24 ألف جنيه معفى من الضرائب.

وأوضحت الوزارة أنه، بمقتضى هذه التعديلات، تم استحداث شريحة اجتماعية جديدة لأصحاب الدخول المنخفضة التي يتراوح صافي دخلها السنوي من 15 إلى 30 ألف جنيه بخلاف حد الإعفاء الشخصي، بحيث تكون الضريبة عليها 2.5%، والشريحة من أكثر من 30 حتى 45 ألف جنيه ستكون الضريبة عليها 10% بدلًا من 15%.

وذكرت الوزارة أن الضريبة على الشريحة أكثر من 45 حتى 60 ألف جنيه ستكون 15% بدلًا من 20%، وعلى الشريحة أكثر من 60 حتى 200 ألف جنيه ستكون 20% بدلًا من 22.5%، وعلى الشريحة أكثر من 200 وحتى 400 ألف جنيه ستكون 22.5%، مع استحداث شريحة جديدة بسعر ضريبي 25% لذوي الدخل الأعلى من ذلك.

وفيما يلي الجدول الذي أصدرته وزارة المالية لمساعدة الخاضعين لضريبة المرتبات على حساب ضريبة دخلهم شهريا وسنويا وفقًا بأنفسهم، مع توضيح نسبة الوفر الضريبي مقارنة بالقانون الحالي للضريبة على الدخل.