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أسعار الدولار يعاود الصعود في البنوك بنهاية تعاملات الاثنين

05:54 م الإثنين 22 يونيو 2020
أسعار الدولار يعاود الصعود في البنوك بنهاية تعاملات الاثنين

أسعار الدولار

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 6 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه مساء أمس الأحد، بينما انخفض في بنك كريدي أجريكول، فيما استقر في 4 بنوك أخرى.

وارتفع سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنكي الأهلي، ومصر إلى 16.11 جنيه للشراء، و16.21 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار قرشا واحدا في بنوك القاهرة، والتعمير والإسكان، والعربي الأفريقي، وقناة السويس إلى 16.13 جنيه للشراء، و16.23 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار قرشا واحدا في بنك كريدي أجريكول إلى 16.12 جنيه للشراء، و16.22 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنكي التجاري الدولي، والإسكندرية عند 16.12 جنيه للشراء، و16.22 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك أبو ظبي الإسلامي، والبركة عند 16.13 جنيه للشراء، و16.23 جنيه للبيع.

أسعار الدولار الدولار سعر صرف الدولار بنك كريدي أجريكول

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