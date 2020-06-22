200 مليون دولار حزمة تمويل من "الأوروبي لإعادة الإعمار" إلى البنك الأهلي

* الحزمة الجديدة لتمويل التجارة والشركات المتضررة من كورونا

كتبت- منال المصري:

قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إنه قدم حزمة تمويل بقيمة 200 مليون دولار للبنك الأهلي المصري، لاستخدامها في أغراض التجارة وإقراض الشركات المحلية المتضررة من انتشار وباء كوفيد-19.

وبموجب هذا التمويل، سيقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قرضا بقيمة 100 مليون دولار للبنك الأهلي المصري لتمكينه من توفير قروض قصيرة الأمد للمشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة الخاصة التي تواجه ضغوطاً على السيولة بسبب تقلص نشاطاتها وعائداتها نتيجة أزمة الوباء.

كما تشمل حزمة التمويل زيادة سقف التمويل التجاري الحالي للبنك الأهلي المصري بمقدار 100 مليون دولار بموجب برنامجه لتسيير التجارة ليصل إلى 300 مليون دولار للمساعدة على تلبية الطلب المتزايد على صفقات الاستيراد والتصدير.

وقال يورجن ريجتيرينك، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "نحن سعداء بالشراكة مرة أخرى مع البنك الأهلي المصري لتقديم التمويل للشركات المحلية الصغيرة، التي تعتبر العمود الفقري للاقتصاد".

وأضاف أن "تقوية هذه الشريحة من شرائح الاقتصاد المصري خلال أوقات الأزمة هو اليوم أهم من أي وقت مضى".

وقال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري: "يلتزم البنك الأهلي المصري بتقليص الآثار الاقتصادية والمالية لجائحة كوفيد-19 على الاقتصاد المصري وعلى عملائنا بشكل خاص",

وأضاف أن هذا التسهيل الائتماني الجديد المقدم بموجب حزمة التضامن للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يستهدف شريحة مهمة جداً من الشرائح الاقتصادية، وأن البنك الأهلي سيواصل دعمها لضمان قدرتها على الصمود.

وأضاف: "يأتي التسهيل الجديد في أعقاب زيادة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي في برنامجنا لتمويل التجارة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وكذلك بعد التوقيع على حزمة بقيمة 150 مليون دولار لدعم الشباب في قطاع الأعمال ومهارات الأعمال وتمويل المناخ الأخضر".

واستجابة لجائحة كوفيد-19، يتوقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الآن أن يخصص كافة نشاطاته في العام 2020-2021 لمكافحة الأثر الاقتصادي للجائحة، وهو على استعداد لتقديم دعم يصل إلى 21 مليار يورو خلال هذه الفترة للاقتصادات الناشئة الـ 38 التي يستثمر فيها، بحسب بيان البنك.

ومصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وقد استثمر البنك منذ بدء عملياته في مصر في عام 2012، ما يقرب من 6.5 مليار يورو في 115 مشروعاً في البلاد.