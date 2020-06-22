غرفة الملابس: توريد 2 مليون كمامة قماش لتوزيعها على طلاب الثانوية العامة

كتبت- شيرين صلاح:

قال محمد عبد السلام، رئيس غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات لمصراوي، إنه تم توريد 2 مليون كمامة قماش لوزراة التربية والتعليم لتوزيعها على طلاب الثانوية العامة خلال فترة الامتحانات.

وبدأت أمس الأحد امتحانات الثانوية العامة بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، وأشار عبدالسلام، إلى أنه تم توزيع كمية من هذه الكمامات على الطلاب، قبل بدء الامتحان.

وأضاف عبد السلام، أنه تم البدء في تصنيع 1.5 مليون كمامة أخرى بمصانع الملابس الجاهزة، لتصل عدد الكميات التي ستورد لهيئة الشراء الموحد إلى أكثر من 3 ملايين كمامة قماش بنهاية الشهر الجاري.

وذكر عبد السلام، أنه كل ما يتم إنتاج كمية من الكمامات القماش يتم توريها على الفور من مصانع الملابس إلى هيئة الشراء الموحد.

ووصل عدد المصانع التي تعمل حاليا في إنتاج الكمامات القماش إلى 280 مصنعا للملابس الجاهزة، وفقا لقول عبد السلام.

وكانت وزارة الصناعة والتجارة، أعلنت خلال الفترة الماضية، شروط تصنيع الكمامات القماش بمصانع الملابس، وتتمثل هذه الشروط في أن تغطي الكمامة العازلة الأنف والفم والذقن بالكامل، وأن تتكون الكمامة من عدة طبقات بحد أدنى طبقتين، على أن تراعي أحكام المقاس على وجه المستخدم.

وتسعى وزارة الصناعة والتجارة لطرح الكمامات القماش بحيث توفر سبل الحماية من الفيروس للمواطن بسعر مناسب.

وكانت نيفين جامع، وزيرة الصناعة، قالت إن الحكومة تستهدف إتاحة حوالي 30 مليون كمامة شهرياً لتلبية احتياجات السوق المحلية، استعدادا لخطة الحكومة للتعايش مع فيروس كورونا المستجد، والتي من المقرر بدء تنفيذها اعتبارا من منتصف شهر يونيو الجاري.

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