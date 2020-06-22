القابضة للتشييد: تبديل حصتنا بالجيزة للمقاولات بأسهم في بايونيرز "ولم نتخارج"

كتبت- شيماء حفظي:

قال المهندس هشام أبو العطا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إن شركته لم تتخارج من شركة الجيزة للمقاولات لكنها بدلت أسهمها فيها بأسهم في شركة بايونيرز القابضة.

وأضاف أبو العطا، لمصراوي، أن الشركة القابضة تلقت عرضا من شركة بايونيرز التي تمتلك حصة الأغلبية في شركة الجيزة للمقاولات بأسهم في الشركة الأم، وأن القابضة قبلت هذا العرض.

"الشركة قيمت حصة القابضة في الجيزة للمقاولات، وتم تقييم أسهم بايونيرز، وعليه تم تبديل حصة الشركة القابضة بما يوازيها من أسهم بايونيرز" بحسب ما قاله أبو العطا.

وبحسب بيان لشركة الجيزة للمقاولات، يبلغ عدد أسهم القابضة بالشركة 60.997 مليون سهم بقيمة إجمالية 127.484 مليون جنيه.

وتستحوذ شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية على الحصة الأكبر في رأسمال الجيزة العامة للمقاولات بنسبة 73.2% تقريباً، يليها الحصن للاستشارات بنسبة 6.03%، ثم نمو للاستشارات بنسبة 4.26%.

وتتبع الشركة القابضة للتشييد والتعمير وزارة قطــاع الأعمــال العــام وتعمل فى مجال التشييد.

وقال رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إن شركته لا تتبنى توجها بالتخارج من استثماراتها في الشركات الأخرى، لكنها قد تدرس بعض حالات هذه الاستثمارات.

"لا توجه بالتخارج من شركات، لكن لدينا بعض الاستثمارات الصغيرة تحت الـ 10% في نحو 7 شركات، لا تمثل نسبة حاكمة، ولا تدر عائدا استثماريا، فالاستمرار فيها غير مجدي، وقد ندرس موقفها مستقبلا للتخارج" وفقا لرئيس القابضة.