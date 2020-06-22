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أسعار الذهب في مصر ترتفع إلى مستوى تاريخي خلال تعاملات اليوم

02:06 م الإثنين 22 يونيو 2020
أسعار الذهب في مصر ترتفع إلى مستوى تاريخي خلال تعاملات اليوم

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي بنحو 3 جنيهات، خلال منتصف تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه في الصباح.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل في منتصف اليوم 785 جنيهًا مقابل 782 جنيهًا في الصباح، ليصل بذلك الذهب إلى مستوى قياسي جديد.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 673 جنيهًا، وعيار 24 نحو 897 جنيهًا، والجنيه الذهب 6280 جنيهًا.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج، تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، حيث شهد سعر الأوقية اليوم صعودا بنحو 3.9 دولار بنسبة 0.23%، مقارنة بنهاية تعاملات أمس.

وسجل سعر الأوقية 1747 دولارات في الساعة الواحدة و50 دقيقة ظهر اليوم بتوقيت القاهرة.

أسعار الذهب سعر جرام الذهب عيار21 عيار18 الذهب

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