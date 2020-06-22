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تعرف على أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الاثنين

12:40 م الإثنين 22 يونيو 2020
تعرف على أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الاثنين

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الاثنين، عند نفس أسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 782 جنيهًا، هو نفس سعر أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 670 جنيهًا، وعيار 24 نحو 893 جنيهًا، والجنيه الذهب 6256 جنيهًا.

وعالميا، قفز الذهب لأعلى مستوى فيما يزيد عن شهر اليوم الاثنين مع بحث المستثمرين عن ملاذ آمن إثر تصاعد المخاوف من تأخر التعافي الاقتصادي العالمي عقب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1751.63 دولار للأوقية بحلول الساعة 0650 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل أعلى مستوى منذ 18 مايو الماضي.

أسعار الذهب نادي نجيب سعر جرام الذهب عيار18 عيلر24

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