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مهلة مجانية.. التنمية الصناعية تعلن 3 إجراءات لدعم المستثمرين ضد كورونا

12:39 م الإثنين 22 يونيو 2020
مهلة مجانية.. التنمية الصناعية تعلن 3 إجراءات لدعم المستثمرين ضد كورونا

مجدي غازي رئيس الهيئة

كتبت – شيماء حفظي:

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اليوم الاثنين، 3 إجراءات للتسهيل على المستثمرين، في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا في مصر.

وقالت لهيئة، في منشور اليوم، إن هذه الإجراءات تأتي بناء على توجيهات نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وتنفيذا لتوجيهات الدولة، للتيسير على المستثمرين.

وقررت الهيئة، منح كافة الأراضي والوحدات الصناعية الساري تخصيصها، مهلة مجانية لاستكمال تنفيذ المشروعات الصناعية تبدأ من 15 مارس 2020 وحتى 31 يوليو المقبل، دون أن يتحمل المستثمر أي تكاليف معيارية أو رسوم تحت أي بند.

كما قررت الهيئة، تأجيل استحقاق الأقساط وما يستحق عليها من فوائد وكافة المستحقات الأخرى للمخصص لهم من وحدات صناعية من خلال الهيئة، دون تطبيق أي غرامات أو فوائد على التأجيل في السداد، بحسب البيان.

وقال منشور الهيئة، إنها قررت أيضا إرجاء التسييل الجزئي لخطابات الضمان البنكية الخاصة بإثبات الجدية لحين الانتهاء من تنفيذ مرحلة البرنامج الزمني بعد المهلة المجانية.

مجدي غازي الهيئة العامة للتنمية الصناعية فيروس كورونا

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