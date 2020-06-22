"جيم منزلي".. زيادة الإقبال على الأدوات الرياضية بسبب كورونا

كتبت- دينا خالد:

تسببت تداعيات أزمة كورونا، في إغلاق الصالات الرياضية، ليجد الرياضيون طريقة أخرى لأداء التمارين من خلال شراء الأجهزة الرياضية وتجهيز "جيم منزلي".

وبحسب ما قاله تجار أدوات رياضية، لمصراوي، ساهم هذا الاتجاه في زيادة مبيعات الأدوات الرياضية، خلال الفترة الماضية.

وقال محمد فهمي، مدير عام شركة تكنو لايف لاستيراد الأجهزة الرياضية، إن الإقبال على الأجهزة الرياضية ارتفع بنسبة 100%، تزامنا مع غلق النوادي الرياضية وصالات التمارين مع أزمة كورونا.

وأضاف فهمي، لمصراوي، أن سوق الأجهزة الرياضية كان يعاني من حالة ركود قبل الأزمة، ولكن السوق تحرك بشكل كبير الفترة الحالية، حيث لجأ الجميع لتجهيز "جيم منزلي".

وأوضح فهمي، أن الإقبال ارتفع على الأدوات الخفيفة، كالأوزان والحبال وحبال المقاومة، كما زاد الإقبال على المشايات.

وأشار فهمي، إلى أن زيادة الطلب على بعض الأدوات كـ"حبال المقاومة" أدى على زيادة أسعارها، لكن بشكل عام لم ترتفع أسعار الأدوات الرياضية، خلال الفترة الماضية.

وأشار فهمي، إلى أن أغلب الأدوات الرياضية الموجودة بالأسواق مستوردة، ولا يوجد مصانع محلية تصنع الأدوات الرياضية، مضيفا أن شركته تستورد من الصين.

وأضاف فهمي أن الاستيراد من الصين في ظل الظروف الحالية، أدى إلى تأخير الشحنات، حيث كانت تستغرق 3 شهور، أصبح وقت الشحنة يصل إلى 5 شهور، ما يعطي فرصة لقلة المعروض في السوق.

ويقول محمد ابراهيم، بائع بشركة اليسر للادوات رياضية، أن الإقبال زاد بنسبة كبيرة، بعد غلق صالات الجيم.

وأضاف إبراهيم، أنه يستقبل يوميا العديد من الطلبات، مشيرا إلى أن شركته توصل الأدوات الرياضية إلى منزل العميل، تفاديا لأي عدوى بفيروس كورونا.

وأشار إبراهيم، إلى أن الإقبال زاد على المشايات الكهربائية والأوزان والحبال.

وتبدأ أسعار المشايات الكهربائية من 4 آلاف وحتى 30 ألف جنيها، حسب النوع والوزن، ويتراوح أسعار الأحبال بين 90 و 300 جنيها، حسب الخامة، وفقا لما قاله إبراهيم.