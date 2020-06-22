التعاون الدولي: 17 مليون دولار من "يونيسيف" لدعم جهود الحكومة ضد كورونا

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، تقديم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" نحو 17 مليون دولار لدعم جهود الحكومة المصرية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الاثنين.

جاء ذلك عقب الاجتماع الذي عقدته الوزيرة مع برونو مايس، ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" في مصر، اليوم عبر الفيديو كونفرانس، والذي بحثا خلاله مجالات التعاون الحالية والمستقبلية بين الحكومة المصرية والمنظمة في مواجهة فيروس كورونا وحماية الطفل وتمكين المرأة.

وأشارت المشاط إلى أهمية الشراكة بين اليونيسف وشركاء التنمية في عدد من المشروعات مثل الشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبريطانيا، وباقي وكالات الأمم المتحدة، خاصة المشروعات التي تركز على تمكين المرأة.

وأوضحت أيضا أهمية تعزيز قاعدة المعرفة لمزيد من الحماية الاجتماعية الحساسة للطفل، وتحسين ثلاثة عناصر أساسية في سنوات الطفولة المبكرة (الصحة والتغذية والتنمية)، بما يجسد الفرص العادلة لكل طفل خاصة الأطفال الأكثر احتياجا والأطفال ذوي الإعاقة.

وأكدت الوزيرة أهمية توافق المشروعات التي تنفذها اليونيسف في مصر مع الاستراتيجية الجديدة لوزارة التعاون الدولي للشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية.

ووجه برونو مايس الشكر لوزارة التعاون الدولي على التعاون معه خلال فترة عمله ممثلا لليونيسف في مصر منذ عام 2015 والتي ستنتهي خلال الأسبوعين المقبلين.

وأشار إلى أن مصر شهدت عدة إنجازات وإصلاحات واسعة في مجال الاهتمام بالطفل وحمايته ورعايته مما أدى إلى خفض معدل وفيات الأطفال، وحصول الجميع على التعليم.

وقال مايس إن المنظمة استطاعت خلال العامين الماضيين توفير نحو 100 مليون دولار منح لمصر في عدة مجالات للحماية الاجتماعية والصحية للطفل والمرأة منها مشروعات في المناطق الأكثر احتياجا مثل شمال سيناء، بجانب توفير 17 مليون دولار لدعم مبادرات الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف أنه سيتم تلبية طلب وزارة التعاون الدولي في توفير مستلزمات طبية خلال الفترة المقبلة، مشيدا بالاستراتيجية الجديدة للوزارة للشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية، والتي ستساهم في تطوير مجالات التعاون بين مصر واليونيسف خلال الفترة المقبلة.