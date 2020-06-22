MoneyFellows تجمع 4 ملايين دولار تمويلات جديدة للتوسع في مصر وأفريقيا

قالت منصة MoneyFellows المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية، في بيان اليوم الاثنين، إنها حصلت على تمويلات بقيمة 4 ملايين دولار من شركتي الاستثمار Partech وSawari Ventures.

وشركة MoneyFellows هي منصة إلكترونية لتنظيم الجمعيات المالية، تأسست عام 2016، لديها حاليا أكثر من 150 ألف مستخدم نشط، وجمعت أكثر من 6 ملايين دولار في صورة استثمارات مباشرة عبر السنوات الثلاث الماضية.

وقالت الشركة إنها سوف تستخدم الاستثمارات الجديدة في توسعة نشاط الشركة في أنحاء مصر إلى جانب التوسع في أفريقيا.

وأضافت أنها تعتزم إطلاق مجموعة جديدة من المنتجات خلال الأشهر القادمة.

وقال أحمد وادي مؤسس الشركة "يساعدنا الدعم الذي تقدمه لنا كل من Partech وSawari Ventures، اثنتان من كبرى الشركات الاستثمارية في أفريقيا، على تحصيل المزيد من المعرفة بناءا على خبراتهم وتطبيق أفضل الممارسات على الصعيدين العالمي والمحلي، إلى جانب تلقي الدعم اللازم لتطوير أعمالنا".

وأضاف أن: "دعم Partech عبر صندوق تمويلهم الأفريقي سوف يساعدنا على التوسع في دول أخرى بالقارة بخبرتهم العملية العالمية، أما Sawari Ventures فهي تمثل حجر أساس في رحلة MoneyFellows طوال السنوات الثلاثة الماضية، حيث كانت الشركة بجوارنا منذ اليوم الأول، وتقدم لنا كماً هائلاً من الدعم والمعرفة، إلى جانب شبكة واسعة من العلاقات مع أهم الشركات والمؤسسات المالية، ليصبحوا شريكنا المحلي المثالي".

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