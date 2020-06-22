أكثر الكلمات إنتشاراً

رجاء الجداوي سد النهضة فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة جورج فلويد الطقس حظر التجوال أسعار الذهب

تراجع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

10:15 ص الإثنين 22 يونيو 2020
تراجع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيهين، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 24 و27 جنيها، كما تراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات، ليتراوح بين 50 و65 جنيها.

وانخفض سعر كيلو السمك البوري 3 جنيهات، ليتراوح بين 29 و45 جنيها، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

وارتفع سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات، ليتراوح بين 200 جنيه و 270 جنيها، بحسب بيانات الموقع.

واستقر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 و90 جنيها، كما استقر سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها، وسعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و130 جنيها.

أسعار الأسماك السمك البلطي السمك البوري الجمبري السمك المكرونة

الخبر التالى:

البورصة تصعد مع بداية تعاملات الاثنين

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 55233

    عدد المصابين

  • 14736

    عدد المتعافين

  • 2193

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 9004668

    عدد المصابين

  • 4786569

    عدد المتعافين

  • 468690

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان