تراجع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيهين، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 24 و27 جنيها، كما تراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات، ليتراوح بين 50 و65 جنيها.

وانخفض سعر كيلو السمك البوري 3 جنيهات، ليتراوح بين 29 و45 جنيها، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

وارتفع سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات، ليتراوح بين 200 جنيه و 270 جنيها، بحسب بيانات الموقع.

واستقر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 و90 جنيها، كما استقر سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها، وسعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و130 جنيها.