تراجع البطاطس والبصل.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار البطاطس والبصل بين 25 و50 قرشا، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

وفي المقابل ارتفعت أسعار الكنتالوب والليمون البلدي بين جنيه و3 جنيهات، اليوم، وفقا لبيانات الموقع.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و3.7 جنيه.

البطاطس بين 1.5 و 2.5 جنيه، بتراجع 20 قرشا.

البصل بين 2.25 و3.25 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

الكوسة بين 1.5 و4.5 جنيه.

الفاصوليا بين 2 جنيه، و7 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه.

البامية 12 جنيها.

أسعار الفاكهة:

عنب بناتي أصفر بين 5 و8 جنيهات.

عنب بناتي أحمر بين 4 و9 جنيهات.

تفاح مصري بين 5 و9 جنيهات.

البرتقال الصيفي بين 6 و9 جنيهات.

الكانتلوب بين 3 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.

الليمون البلدي بين 8 جنيهات و24 جنيها، بزيادة 3 جنيهات.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 5 و9 جنيهات.

المشمش بين 7 و10 جنيهات.