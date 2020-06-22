صندوق مصر السيادي يعين عبدالله الإبياري رئيسا لقطاع الاستثمار

كتب- عبدالقادر رمضان:

أعلن صندوق مصر السيادي، اليوم الاثنين، عن تعيين عبدالله الإبياري رئيسا لقطاع الاستثمار بالصندوق ضمن استراتيجية تستهدف استقطاب الكفاءات المؤهلة لتنفيذ خطة عمل الصندوق في المرحلة المقبلة.

وقال أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي: "انضمام كوادر مميزة مثل الإبياري من قطاع الاستثمار يمثل إضافة كبيرة لمستقبل الصندوق السيادي وقدرته على اجتذاب أفضل الكفاءات من السوق وتفويضها لتنفيذ استراتيجيات استثمار تتناسب مع قواعد السوق".

وذكر البيان أن الإبياري يتمتع بسجل حافل من الإنجازات في عمليات الاستثمار المباشر وإدارة الملكية الخاصة، وسيلعب دورا أساسيا في قيادة فريق الاستثمار وتحفيز المستثمرين المحليين و الإقليميين والدوليين على التعاون مع صندوق مصر السيادي في القطاعات المستهدفة من جانب الصندوق.

وأضاف سليمان أن الإبياري سيكون عضوا رئيسيا ضمن فريق الصندوق وسيعمل على تحديد أولويات الاستثمار ضمن القطاعات المستهدفة، وكذلك خلق فرص ومنتجات استثمارية جديدة.

وقبل انضمامه إلى صندوق مصر السيادي خلال شهر مايو 2020، عمل الإبياري لمدة 14 عاما مديرا تنفيذيا بشركة القلعة القابضة (سيتاديل كابيتال سابقا).

وقاد الإبياري خلال عمله بشركة القلعة الاستثمارات بقطاعات النقل النهري واللوجيستيات والسلع الاستهلاكية إلى جانب الأسمنت.

وعلى صعيد الاندماجات والاستحواذات وعمليات التمويل أدار الإبياري عدة عمليات أبرزها الاستحواذ على شركة أسمنت قنا وتمويل مصنع أسيك للأسمنت وأسيك للخرسانة الجاهزة في المنيا والاستحواذ على شركة الرشيدي الميزان.

ومثل الإبياري شركة القلعة القابضة في علاقات المستثمرين ومؤتمرات شركات الوساطة المحلية والدولية وكان مسؤولاً عن حوكمة الشركات في القلعة القابضة ومجالس شركاتها التابعة.

ويتولى الإبياري منذ عام 2016 وحتى الآن رئاسة مجلس إدارة الجمعية المصرية للاستثمار المباشر EPEA، وهي منظمة غير حكومية تمثل وتخدم شركات الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر و مقدمي هذه الخدمات في مصر.

ويمتلك الإبياري خبرة دولية عبر عدة مناصب منها إدارة بنوك الإستثمار في ميريل لينش في نيويورك، كما شغل سابقًا منصب مدير تحليل الأعمال في قسم تمويل الشركات لشركة MeadWestvaco في نيويورك.

وأمضى الإبياري خمس سنوات من حياته العملية مع مجموعة بروكتر أند جامبل المالية، وكان آخر منصب له هو المدير المالي للمجموعة مع الرقابة الداخلية على مصر ولبنان وشرق أفريقيا.

يحمل الإبياري درجة البكالوريوس في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة كولومبيا في نيويورك، كما أنه حاصل على شهادة في المحاسبة الإدارية.