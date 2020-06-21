رئيس البنك الزراعي لمصراوي: نخطط لإصدار مليون كارت جديد من "ميزة"

كتبت- منال المصري:

قال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن البنك يخطط خلال الفترة المقبلة لإصدار مليون كارت جديد من كروت "ميزة" مسبقة الدفع، ذات العلامة التجارية المصرية، ليصل إجمالي عدد كروت "ميزة" المصدرة من البنك إلى مليوني كارت.

وأضاف فاروق لمصراوي أن إجمالي إصدارات البنك من كروت ميزة المدفوعة مقدما كان وصل إلى مليون كارت خلال الفترة الماضية، وذلك بهدف ميكنة المدفوعات.

وتهدف خطة البنك الزراعي إلى التوسع في إصدار كروت ميزة تحفيز العملاء على ميكنة المدفوعات، والتقليل من تداول الكاش، للحفاظ على سلامتهم من فيروس كورونا المستجد، وتنفيذ خطة البنك المركزي والمجلس القومي للمدفوعات بميكنة الكاش وتحقيق الشمول المالي.

وكان رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، قال لمصراوي في وقت سابق، إن البنك دمج كارت الفلاح الذكي بكارت ميزة المدفوعة مقدما بالتنسيق بين البنك المركزي، ووزارة الزراعة.

وأوضح فاروق أن الإصدارات الجديدة من كروت ميزة ستكون جزء منها عبارة عن إصدار كارت الفلاح الذكي مدمج في كارت ميزة.

وذكر أن دمج كارت الفلاح الذكي في كارت ميزة يتيح للعميل خدمات متنوعة منها تسديد مشترياته إلكترونيا، وخدمة التحويل، والسحب والإيداع، بجانب حصول المزارعين على جميع مستلزمات الإنتاج من أسمدة ومبيدات وتقاوي وغيرها من التي تقررها الدولة لهم.

وأضاف فاروق أن مصرفه يعمل على تطوير البنية التكنولوجية للبنك من خلال إطلاق منتجات وخدمات رقمية تخاطب لغة الشباب، وتعاقد مع شركة كبرى تتولى تنفيذ مشروع تطوير البنية التكنولوجية للبنك، وإنشاء النظام البنكي.

ويواصل البنك الزراعي تنفيذ مشروع إعادة هيكلة البنك، وتطوير مجموعة من العوامل التكنولوجية لتطوير العمليات المصرفية دون الانتظار حتى إتمام مشروع هيكلة البنية التكنولوجية، عبر زيادة الشبكات وخطوط الاتصال وأنظمة الحاسب الآلي.

كما يعمل البنك على إتمام مشروع تطوير أنظمته التكنولوجية، لتحقيق الانطلاق بأعماله، عبر الاستعانة ببعض شركات الدفع الإلكتروني مثل فوري وإي فاينانس.