البورصة تواصل التراجع مع نهاية تعاملات الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة بلغت 0.31% مع نهاية اليوم الأحد، إلى مستوى 10823 نقطة، مدفوعة بمبيعات المستثمرين المصريين والعرب.

بينما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.19%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.71%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 148.6 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 1.5 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 150.2 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة 0.44% مع نهاية تعاملات الخميس الماضي إلى مستوى 10857 نقطة، مدفوعة بمبيعات المستثمرين الأجانب.