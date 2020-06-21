السعودية تخطط لإطلاق صندوق للتنمية السياحية بـ 4 مليارات دولار

القاهرة- وكالات:

قالت وزارة السياحة السعودية، اليوم الأحد، إن المملكة تخطط لتدشين صندوق للتنمية السياحية برأسمال مبدئي أربعة مليارات دولار في إطار خطط تنويع موارد الاقتصاد في مواجهة جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط، بحسب وكالة رويترز.

أوضحت الوزارة في بيان، أن الصندوق سيطلق أدوات استثمار في الدين والأسهم لتطوير قطاع السياحة بالتعاون مع بنوك خاصة وبنوك إستثمار.

وقال وزير السياحة أحمد الخطيب، "إطلاق الصندوق في الوقت الحالي، فيما يواجه قطاع السياحة تحديات عالمية غير مسبوقة، يدلل على ثقة المستثمر والقطاع الخاص في النظرة المستقبلية طويلة الأمد للسياحة في السعودية".

وتابع أن السياحة من الأعمدة الرئيسية للإصلاحات الاقتصادية السعودية الرامية للحد من الاعتماد على إيرادات النفط.

وفتحت السعودية أبوابها أمام السائحين من أنحاء العالم العام الماضي.

وأطلقت نظام تأشيرات يغري الشركات الأجنبية للاستثمار في القطاع الذي تأمل المملكة أن يسهم بأكثر من عشرة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030 ارتفاعا من ثلاثة% حاليا.

ويتوقع المحللون انكماشا اقتصاديا شديدا في السعودية هذا العام بسبب تداعيات إجراءات احتواء جائحة كوفيد-19 والانخفاض الحاد لإيرادات النفط.