المركزي الأردني تراجع تحويلات المغتربين 6% في 4 أشهر في 2020

القاهرة- وكالات:

قال البنك المركزي الأردني، اليوم الأحد، إن تحويلات المغتربين تراجعت 5.9% في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي إلى 800 مليون دينار "1.128 مليار دولار" مقارنة مع نفس الفترة من 2019، بحسب وكالة رويترز.

وبدأت تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج تتأثر سلبا منذ تداعيات هبوط أسعار النفط على اقتصادات الخليج، فضلا عن تداعيات جائحة كورونا.