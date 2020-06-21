شعبة الخضراوات تكشف سبب تراجع أسعار الليمون بالأسواق

كتبت- شيرين صلاح:

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الليمون شهدت تراجعا خلال الأيام الماضية بالأسواق.

وأضاف أن متوسط سعر الكيلو يتراوح في سوق التجزئة حاليا بين 30 و35 جنيهًا مقابل 28 و40 جنيهًا خلال الفترة الماضية.

وأرجع النجيب، انخفاض الأسعار إلى ظهور العروة الجديدة بالأسواق، "ظهور العروة الجديدة من الليمون الأخضر من محافظات الصعيد ساهمت في تراجع أسعاره بالأسواق"، حسب قوله.

وشهدت أسعار الليمون ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الماضية، نتيجة لتسارع المواطنين على شرائه وتخزينه، بالإضافة إلى إتلاف المحصول بسبب عاصفة التنين التي ضربت البلاد خلال منتصف مارس الماضي، بحسب ما ذكره النجيب في وقت سابق لمصراوي.

وضربت مصر خلال مارس الماضي عاصفة شديدة سميت "عاصفة التنين" وكانت من العواصف الأشد على البلاد وتسببت في تلف المحاصيل وتعطل حركة السير المواطنين والسيارات لعدة أيام.

وأضاف النجيب، أن أسعار الليمون ستشهد مزيدا من التراجع خلال الشهر المقبل مع زيادة محصول محافظات الصعيد بالأسواق.