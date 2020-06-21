الحكومة تعلن توفير فرص عمل للمصريين الـ 23 العائدين من ليبيا

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، ونبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إتاحة فرص عمل للمصريين العائدين مؤخرا من ليبيا وعددهم 23 شخصا والذين أعادتهم السلطات المصرية بتوجيهات من القيادة السياسية.

وبحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الأحد، سيتولى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إتاحة فرص العمل سواء من خلال إلحاقهم بالمشروعات الإنتاجية أو مساعدتهم في بدء مشروعاتهم الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال توفير الدعم الفني أو التمويل المطلوب لبدء هذه المشروعات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، مع وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

وكان المصريين الـ 23 عادوا إلى مصر في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس الماضي بعد تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي أجهزة الدولة بإنهاء أزمة احتجازهم في ليبيا.

وأظهر مقطع فيديو مصور مشاهد صادمة لعمليات تعذيب وإهانة تعرض لها العمال المصريون في مدينة ترهونة الليبية جنوب شرق العاصمة طرابلس، بعد اعتقالهم من قبل ميليشيا مسلحة. وأعلنت وزارة الداخلية الليبية، يوم الأربعاء، القبض على المتورطين في واقعة الإساءة إلى العمالة المصرية.

وتناول الوزيرتان، خلال اجتماعهما، بحث سبل توحيد جهود الوزارتين لاستيعاب العمالة العائدة من الخارج في قطاعات الاقتصاد خاصة القطاع الصناعي وقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مع الاستفادة من بيانات استمارة "نورت بلدك" التي تم توزيعها على العائدين من الدول العربية الذين قضوا فترة الحجر في المدن الجامعية.

وخلال اللقاء أشارت وزيرة الهجرة إلى النتائج الإيجابية لدور جهاز المشروعات الصغيرة في المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، مؤكدة اهتمام الدولة بالعالقين من المصريين بالخارج بداية من ترتيبات استقبالهم حتى وصل عدد العائدين منذ غلق الطيران إلى 57 ألف مواطن.

واستعرضت الوزيرة عمل اللجنة المشتركة بين وزارتي الهجرة والتخطيط من خلال تحليل بيانات استمارة" نورت بلدك"، وما تظهره المؤشرات المبدئية للعينات الأولية لبيانات العائدين من 23 محافظة.

وقالت إن محافظات الصعيد تتصدر النسبة الأعلى من هؤلاء العائدين، وتصدرت سوهاج النسبة الأعلى للمحافظات، كما تنوعت الفئات العمرية للعائدين، وكان الفئة بين 19 و40 سنة هي الأعلى نسبة بين العائدين.

وأكدت وزيرة الهجرة أهمية الترويج للفرص المتاحة في كافة المشروعات لتكون طوبة جديدة في بناء الثقة مع المواطنين المصريين بالخارج الذين لمسوا بأنفسهم جهد الدولة وتوجيهات الرئيس المباشرة بالاهتمام بهم وإعادتهم للوطن ودمجهم في جهود التنمية.

ومن جانبها، أوضحت وزيرة التجارة والصناعة، أن كافة أجهزة الدولة حريصة على دمج العمالة المصرية العائدة من الخارج خاصة الفئات المتضررة من إنهاء عقودها بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، واستيعاب تلك العمالة في المشروعات القومية والإنتاجية أو دعمهم من خلال جهاز تنمية المشروعات.

وذكرت أن الجهاز يستهدف توفير كافة أشكال الدعم للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلا عن توفير فرص عمل جديدة للشباب المصري خاصة في المجالات كثيفة العمالة.

وأشارت الوزيرة إلى أن الجهاز سيخصص خطا ساخنا لتلقي مكالمات العائدين من ليبيا على هامش الأزمة الأخيرة التي تدخلت فيها أجهزة الدولة لتيسير عودة المصريين العالقين في ليبيا.

وقالت إن الجهاز أتاح 66.5 ألف فرصة عمل للشباب بمختلف محافظات الجمهورية خلال الربع الأول من عام 2020 من خلال تمويل 44 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر بقيمة بلغت 960 مليون جنيه.

واتفقت الوزيرتان على التواصل مع المصريين العائدين لعرض الفرص المختلفة بدءا بالمجموعة التي عادت من ليبيا مرورا بالعائدين من الخليج عبر التواصل المباشر معهم من قبل مسئولي جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتبادل المعلومات والبيانات بين الوزارتين.

وأكدتا أن هذا الاتفاق سيسهم في تضافر الجهود الحكومية الرامية إلى توفير فرص العمل التي تتوافق مع إمكانيات هؤلاء العائدين، وتتواءم مع المزايا النسبية لكل محافظة ينتمون إليها، وهو ما يساهم في توطين أهداف التنمية المستدامة.