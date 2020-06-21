مجلس النواب يقر منحة من البنك الدولي لدعم استراتيجية تطوير الإحصاءات

كتب- مصطفى عيد:

وافق مجلس النواب، برئاسة علي عبد العال، على اتفاق منحة من مشروع الصندوق الاستئماني لبناء القدرات الإحصائية الذي يديره البنك الدولي، لدعم جهود الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في إعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات.

وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الأحد، تم توقيع الاتفاقية في 17 ديسمبر الماضي بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التعاون الدولي، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والبنك الدولي بقيمة 160 ألف دولار تقريبا.

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات تشمل إجراء تقييمات إحصائية للقطاعات؛ بما في ذلك التقييم الأولي لما لا يقل عن خمس قطاعات هامة ورصد تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت أن فريق إعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات يعمل بالتعاون مع الخبراء على إجراء التقييمات، وتنفيذ إجراءات بناء القدرات الخاصة بفريق إعداد الاستراتيجة، والتقييم الإحصائي القطاعي الفعال ومراقبة عملية تنفيذ الاستراتيجية وتقييمها.

كما يتضمن هذا التعاون تنظيم بعثات دراسية لبعض الأعضاء المختارين من فريق إعداد الاستراتيجية إلى البلدان التي نجحت في تنفيذ الاستراتيجية الشاملة للقطاع، وفقا للوزيرة.

وأشادت الوزيرة بدور جهاز الإحصاء، كجهاز إحصائي رائد دوليا يسهم بتميز في جهود التنمية، ويعمل على إنتاج إحصاءات هادفة موثوقة تلبي احتياجات أجهزة الدولة ومجتمع الأعمال والجامعات ومراكز البحوث والباحثين والعامة والمنظمات الدولية، وفقا للبيان.

وأشارت إلى أن الجهاز يهدف أيضا إلى تنمية قدرات العاملين لإنتاج بيانات وفقاً للمعايير الدولية وفي توقيت مناسب يلبي احتياجات المستخدمين مع رفع الوعي الإحصائي للمجتمع.

والصندوق الاستئماني لبناء القدرات الإحصائية هو صندوق ائتماني متعدد المانحين ويعد مرفق منح عالميا، يهدف إلى تحسين قدرات الدول النامية لإنتاج واستخدام الأساليب الاحصائية بغرض أساسي وهو دعم عملية اتخاذ قرار فعال لتعزيز عملية التنمية.

ويدار الصندوق من خلال مجموعة تنمية البيانات بالبنك الدولي نيابة عن مجموعة المانحين المساهمين.