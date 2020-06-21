أرباح مستشفى كليوباترا ترتفع 59.7% في الربع الأول.. وتخصيص مستشفيين لعلاج كورونا

كتبت- ياسمين سليم:

قفزت أرباح مجموعة مستشفيات كليوباترا بنسبة 59.7% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

وأظهرت نتائج أعمال المجموعة المرسلة اليوم الأحد للبورصة تحقيقها صافي ربح قيمته 88 مليون جنيه مقابل 55.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة العام الماضي.

وارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 20.8% خلال الربع الأول من العام الجاري.

وبلغت إيرادات المجموعة 502.8 مليون جنيه مقابل 415.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة العام الماضي.

وأعلنت مجموعة مستشفيات كليوباترا تحويل مستشفى الكاتب وكوينز، التابعتين لها إلى منشآت طبية مجهزة بالكامل لعزل وعلاج مصابي فيروس كورونا بدءًا من منتصف الشهر الماضي.

وقال أحمد عز الدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة مستشفيات كليوباترا، في بيان صحفي اليوم للبورصة إن "المجموعة استجابت للطلب المتزايد على المنشآت الطبية المعنية بعلاج المصابين بفيروس كورونا".

وأضاف أن المجموعة خصصت مستشفيات الكاتب وكوينز التابعتين لها لعزل وعلاج المرضى المحتمل إصابتهم بالفيروس بأسعار تنافسية.