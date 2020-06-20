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الصناعة تدرس تخصيص 800 فدان بجوار الروبيكي لنقل ورش الجلود على مستوى الجمهورية

05:09 م السبت 20 يونيو 2020
الصناعة تدرس تخصيص 800 فدان بجوار الروبيكي لنقل ورش الجلود على مستوى الجمهورية

وزيرة الصناعة تزور مدينة الروبيكي

كتبت- دينا خالد:

تدرس وزارة التجارة والصناعة دراسة تخصيص 800 فدان بجوار مدينة الجلود بالروبيكي لنقل ما يقرب من 17.6 ألف ورشة منتجة للمصنوعات الجلدية بمناطق عشوائية على مستوى الجمهورية، بحسب ما كشفته نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة في بيان صحفي اليوم السبت.

وأضافت في بيان اليوم السبت، أن هناك نحو 13.4 ألف ورشة بمنطقتي الموسكي وباب الشعرية، سيتم نقلهم بهدف تجميعها في مكان واحد.

ويهدف مشروع مدينة الروبيكي إلى نقل مدابغ الجلود الموجودة بمنطقة مجرى العيون إلى مدينة الروبيكي المتخصصة وإعادة توطينها وفقا لأحدث النظم والمخططات العالمية، بمساحة إجمالية للمدينة نحو 1629 فدانًا بما يسمح بإيجاد صناعة متكاملة للجلود وليس الدباغة فقط، وتصدير منتج تام الصنع بدلا من الجلد الخام.

نيفين جامع وزيرة الصناعة مدينة الروبكي

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