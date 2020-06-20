الإحصاء: 26% من المشتغلين في مصر فقدوا عملهم نهائيًا بسبب كورونا

كتبت- ياسمين سليم:

أظهرت دراسة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت إن 26.2% من الأفراد المشتغلين بالأسر المصرية فقدوا عملهم نهائيًا بسبب كورونا.

وذكرت الدراسة أن نسبة الذين فقدوا عملهم ترتفع في الإناث عن الذكور.

وأعلن الجهاز في بيان صحفي اليوم السبت نتائج دراسة أعدها لقياس أثر فيروس كورونا ورصد أثاره على حياة الأسرة المصرية، مشيرًا إلى أن الفترة المرجعية للدراسة كانت منذ بداية ظهور الفيروس في نهاية شهر فبراير وحتى مايو الماضيين.

وكان الجهاز أعلن ارتفاع معدل البطالة في مصر إلى 9.2% من إجمالي قوة العمل خلال شهر أبريل الماضي.

وقالت الدراسة إن 61.9% من الأفراد المشتغلين تغيرت حالتهم العملية، وترتفع هذه النسبة في الحضر إلى 63.5% في المقابل 60.7% في الريف.

وتوضح الدراسة أن 55.7% من الأفراد المشتغلين أصبحوا يعملون أيام عمل أقل أو ساعات عمل أقل من المعتاد لهم، وحوالي ربع الأفراد 26.2% قد تعطلوا –أي أصبحوا لا يعملون-.

وتشير بيانات الدراسة إلى أن نسبة الأفراد الذين أصبحوا يعملون عملًا متقطعًا بين الذكور ارتفعت عن الإناث.