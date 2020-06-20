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الإحصاء: 48.2% من الأسر المصرية تتوقع انخفاض دخلها في 3 أشهر المقبلة بسبب كورونا

03:02 م السبت 20 يونيو 2020
الإحصاء: 48.2% من الأسر المصرية تتوقع انخفاض دخلها في 3 أشهر المقبلة بسبب كورونا

48.2% من الأسر المصرية تتوقع انخفاض دخلها

كتبت- ياسمين سليم:

تتوقع 48.2% من الأسر المصرية انخفاضًا في مستوى دخلها خلال 3 أشهر المقبلة، بسبب فيروس كورونا، بحسب ما تظهره دراسة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأعلن الجهاز في بيان صحفي اليوم السبت نتائج دراسة أعدها لقياس أثر فيروس كورونا ورصد أثاره على حياة الأسرة المصرية، مشيرًا إلى أن الفترة المرجعية للدراسة كانت منذ بداية ظهور الفيروس في نهاية شهر فبراير وحتى مايو الماضيين.

ويرتفع هذا التوقع في الريف بنسبة 52.3% من الأسر مقابل 43.3% من الأسر في الحضر، بحسب النتائج.

وترجع الأسر أسباب التوقع بتعديل دخلهم خلال 3 أشهر المقبل إلى الإجراءات الاحترازية بنسبة 45.3% من الأسر.

وتقول الدراسة إن 29.2% من الأسر ترجع هذا إلى انتهاء أزمة فيروس كورونا، فيما ترجع 14.9% من الأسر تعديل دخلهم إلى الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة.

دخل الأسرة الأسر المصرية فيروس كورونا انخفاض الدخل

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