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الإحصاء: 50% من الأسر المصرية لجأت للسلف بسبب تراجع دخلهم في أزمة كورونا

02:01 م السبت 20 يونيو 2020
الإحصاء: 50% من الأسر المصرية لجأت للسلف بسبب تراجع دخلهم في أزمة كورونا

منحة العمالة المؤقتة كانت مصدرًا للدخل في أزمة كور

كتبت- ياسمين سليم:

لجأ 50.3% من الأسر المصرية للاقتراض "السلف" لمواجهة نقص الدخل الذي واجههم بسبب فيروس كورونا، بحسب ما أظهرته دراسة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت.

وبحسب الدراسة فإن 73.5% من المشتغلين في مصر انخفض دخلهم بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتقول الدراسة إن 33.2% من الأسر المصرية تعاني من عدم كفاية الدخل للوفاء بالاحتياجات.

وتشير الدراسة إلى أن 50.3% من الأسر المصرية لجأت إلى الاقتراض "السلف" من الغير لمواجهة نقص الدخل.

وتبلغ نسبة الأسر التي لجأت إلى السلف في الريف 51.8% و48.4% في الحضر.

ووفقًا للدراسة حصل 5.4% من الأسر على منحة العمالة غير المنتظمة، فيما حصل 17.3% على مساعدات من أهل الخير فما باع 1.5% من الأسر جزءًا من ممتلكاتهم.

وأعلن الجهاز في بيان صحفي اليوم السبت نتائج دراسة أعدها لقياس أثر فيروس كورونا ورصد أثاره على حياة الأسرة المصرية، مشيرًا إلى أن الفترة المرجعية للدراسة كانت منذ بداية ظهور الفيروس في نهاية شهر فبراير وحتى مايو الماضيين.

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