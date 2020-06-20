وزير قطاع الأعمال يتابع مشروع إحياء فندق الكونتيننتال بتكلفة 1.7 مليار جنيه

كتبت- شيماء حفظي:

عقد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام اجتماعا مع، ميرفت حطبة، رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، بشأن إعادة إحياء فندق الكونتيننتال التاريخي بميدان الأوبرا وسط القاهرة.

وقال بيان من وزارة قطاع الأعمال اليوم السبت إنه خلال الاجتماع، تم استعراض الخطة التي تتبناها الشركة القابضة للسياحة والفنادق لإحياء فندق الكونتيننتال، والتي تشمل توثيق كامل لكافة فراغات الفندق والمبنى من قبل الوحدة الإنتاجية التابعة لوزارة السياحة والآثار.

كما تشمل خطة التطوير، تكويد وحفظ كافة الجداريات والأعمال الفنية، والأسوار والأعمال والمشغولات الحديدية (الفورفورجية) لإعادة استخدامها في المشروع الجديد وهو ما سيعمل على إعادة الطابع المميز للفندق والمبني.

وتم إعداد التصميمات الخاصة بالفندق على نفس الطراز المعماري المميز وبنفس ارتفاعاته الأصلية التي أنشأ عليها في عام 1870 مع مراعاة البصمة البنائية للمبنى الأصلي وحدوده الخارجية.

يشار إلى أن الفندق بدأ إنشائه عام 1866، ثم تم تطويره وتغيير اسمه إلى جراند كونتيننتال عام 1908.

وكان قد تم عقد العديد من الاجتماعات مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري والتي أسفرت عن موافقة الجهات المعنية على ما تم من تصميمات معمارية للفندق والمعدة من قبل الشركة القابضة للسياحة والفنادق مع الاحتفاظ بالواجهه المطلة على شارع عدلي وربطها بالفندق الجديد.

ويتكون المشروع المستهدف إنشاء فندق بدرجة نجومية خمس نجوم وبطاقة إجمالية 250 غرفة وجناح، بالإضافة إلى مجموعة من القاعات والمطاعم ونادي صحي، وعدد ثلاثة أدوار تحت الأرض كأماكن لانتظار السيارات بطاقة استيعابية 691 سيارة.

وكان الوزير قد ناقش خلال اجتماعه مع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، مطلع الشهر الجاري، مشروع إحياء فندق الكونتيننتال والتصور المقترح، وذلك لبحث التعاون والتنسيق في هذا الشأن.