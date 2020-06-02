تابعة لأوبر… كريم تخبر السائقين بتغيير شكل علامتها التجارية
كتب- علاء حجاج:
أخبرت شركة كريم السائقين التابعين لها والعملاء بتغيير شكل العلامة التجارية الخاصة بها لتصبح "by UBER" في إشارة إلى تبعيتها لشركة أوبر بعد إتمام عملية الاستحواذ رسمياً منذ عدة أشهر، وهو ما يعد استجابة من كريم وأوبر لتعليمات جهاز حماية المنافسة في مصر ضمن شروط موافقته على الصفقة.
وقالت الشركة في رسالة نصية للسائقين " عميلنا العزيز/ عزيزي الكابتن، (حرصا على الالتزام بالشفافية) قمنا بعمل تغيير في العلامة التجارية لشركة كريم عقب عملية استحواذ شركة أوبر عليها، و ذلك تماشيا مع شروط جهاز حماية المنافسة".
وأعلنت أوبر الأمريكية، بداية العام الحالي، الاستحواذ على كامل أسهم منافستها الإماراتية كريم في صفقةٍ بلغت قيمتها نحو 3.1 مليار دولار.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
26384
عدد المصابين
-
6447
عدد المتعافين
-
1005
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
6330069
عدد المصابين
-
2883711
عدد المتعافين
-
376005
عدد الوفيات
إعلان