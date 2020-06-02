التضامن توقع بروتوكولات لتطوير 1350 حضانة بتكلفة أولية 64 مليون جنيه

كتبت- ياسمين سليم:

وقعت وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الثلاثاء، بروتوكولات تعاون مع 6 مؤسسات وجمعيات أهلية لتطوير 1350 حضانة و100 مركز أسرة، بتمويل 64 مليون جنيه في مرحلته الأولى.

وقال بيان من الوزارة اليوم إن البروتوكولات جاءت تنفيذا للمشروع القومي لتنمية الطفولة المبكرة.

ووقعت الوزارة البروتوكولات مع عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وهم مصر الخير وصناع الحياة وخير وبركة وحواء المستقبل والتنمية الشاملة والجمعية الشرعية.

وبموجب البروتوكولات سيتم تطوير دور الحضانات للأطفال من سن صفر حتى ٤ سنوات من خلال رفع كفاءة الحضانات ودعم مهارات مقدمي الخدمة والإدارة التنفيذية ومتخذي القرار، بحسب البيان.

وقالت نيڨين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هذه الشراكة لتطوير ١٣٥٠ حضانة و١٠٠ مركز أسرة من خلال ٢٧ بروتوكولًا ويبلغ التمويل في المرحلة الأولى ٦٤ مليون جنيه.

ويمثل هذا التمويل ٢٥٪؜ من إجمالي التكلفه وتنص البروتوكولات على رفع كفاءة وتطوير البنية التحتية وتوفيق أوضاعها وتدريب القائمين على رعاية الأطفال والتوعية المجتمعية، وفقًا للوزيرة.

وقال نيفين القباج إن الاستثمار في البشر هو شعار وزارة التضامن والحكومة المصرية بشكل عام، وهو ما تطبقه الوزارة من خلال مشروعها الخاص بتنمية وتطوير الحضانات.

وكانت مصر قد تعهدت لصندوق النقد الدولي بإنفاق 500 مليون دولار لتطوير وتنمية دور الحضانات لحث السيدات على الخروج للعمل، وذلك ضمن إجراءات حصول مصر على قرض من الصندوق بقيمة 12 مليار دولار في 2016.

وقالت القباج إن الوزارة تنسق رؤيتها في تنمية الطفولة المبكرة وتطوير الحضانات ورفع كفاءتها وزيادة أعدادها، للوصول إلى ٦٠% من الأطفال في هذه الفئة العمرية ملتحقون بالحضانات.

ولفتت القباج إلى أن تنمية الأطفال والتحاقهم بالحضانات يؤدي إلى تنمية الاقتصاد القومي فما يلقاه الطفل من اهتمام في هذه المرحلة ينعكس على الأسرة والمجتمعات المحلية والاقتصاد بشكل عام، ويعطي فرصة أكبر للأمهات للعمل والتنمية الاقتصادية.

كما تعمل الوزارة على توفير حضانات للاطفال ذوي الإعاقة تعمل على رعاية وحماية وتنمية الأشخاص ذوي الإعاقة لدمجهم في المجتمع وتطوير قدراتهم، بحسب القباج.