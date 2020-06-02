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العربي يتولى رئاسة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة بعد رحيل صالح كامل

12:47 م الثلاثاء 02 يونيو 2020
العربي يتولى رئاسة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة بعد رحيل صالح كامل

إبراهيم العربي

كتبت- دينا خالد:
تولى إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، رئاسة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة بعد رحيل الشيخ صالح عبد كامل، بحسب بيان اليوم الثلاثاء.
وقال العربي، إن الشيخ صالح كامل كان رمزا في الأمة الإسلامية، و لم يتأخر يوما عن نداء الواجب.
وأضاف العربي، أن الشيخ صالح لم يبخل بأي جهد على الغرفة التي أصبحت تضم أكثر من 58 دولة إسلامية، وتقوم بعشرات المبادرات.
وتتمثل أهم مشروعات الغرفة في اتحاد أصحاب الأعمال، وشركة فرص للاستثمار، وصندوق الزكاة، ومشروع الحلال وغيرها من المشاريع الداعمة لاقتصادات الدول الإسلامية، بحسب العربي.
وأشار العربي إلى أن الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة ICCIA، هي أحد الكيانات المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي OIC لتجمع اتحادات الغرف التجارية والصناعية، ممثلى القطاع الخاص فى 58 دولة.

إبراهيم العربي الاتحاد العام للغرف التجارية الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة صالح عبد كامل

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