أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا حسن حسني جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

أسعار الذهب تواصل ارتفاعها في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

12:42 م الثلاثاء 02 يونيو 2020
أسعار الذهب تواصل ارتفاعها في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها في مصر لليوم الثاني على التوالي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث زاد الجرام بنحو 4 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 767 جنيهًا مقابل 763 جنيهًا، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 657 جنيهًا، وعيار 24 نحو 877 جنيهًا، والجنيه الذهب 6136 جنيهًا.

وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، إذ زادت الآمال في تعاف تدريجي للنمو الاقتصادي عقب تخفيف إجراءات العزل العام، لكن تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والصين واحتجاجات في الولايات المتحدة، تثير مخاوف بشأن انتشار فيروس كورونا، يكبح الخسائر، بحسب وكالة رويترز.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1737.16 دولار للأوقية بحلول الساعة 0633 بتوقيت جرينتش.

وكانت أسعار الذهب في مصر ارتفعت بشكل طفيف، خلال تعاملات أمس الاثنين، ليزيد الجرا بنحو جنيهًا واحدا.

أسعار الذهب الذهب جرام الذهب

الخبر التالى:

العربي يتولى رئاسة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة بعد رحيل صالح كامل

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 26384

    عدد المصابين

  • 6447

    عدد المتعافين

  • 1005

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 6330069

    عدد المصابين

  • 2883711

    عدد المتعافين

  • 376005

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الدولار يرتفع ويتخطى الـ 16 جنيهًا مع بدء تعاملات اليوم