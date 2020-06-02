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3 أسباب تحول شركة كيما للربح رغم تراجع المبيعات في 9 أشهر

12:38 م الثلاثاء 02 يونيو 2020
3 أسباب تحول شركة كيما للربح رغم تراجع المبيعات في 9 أشهر

شركة كيما

كتبت – شيماء حفظي:

قالت شركة الصناعات الكيماوية المصرية، في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء، إنها تحولت للربح في التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، على الرغم من تراجع مبيعاتها.

وأوضحت الشركة، أنها حققت صافي ربح في الفترة (يوليو – مارس) بقيمة 42.9 مليون جنيه مقابل خسارة بقيمة 17.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وتراجعت مبيعات الشركة، خلال الفترة بنحو 64% لتسجل 165.9 مليون جنيه مقابل 261.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وبررت الشركة تحولها للربح، نتيجة زيادة أرباح فروق العملة لتسجل 235.2 مليون جنيه مقابل 2.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة بالعام الماضي.

كما حققت الشركة زيادة في إيرادات استثمارات في شركات شقيقة لتسجل 44.2 مليون جنيه مقابل 23.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، بحسب البيان.

وانخفضت الفوائد الدائنة لدى الشركة خلال التسعة أشهر إلى 5.3 مليون جنيه مقابل 40.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، وفقا للبيان.

وتعمل كيما، التابعة لقطاع الأعمال العام، في إنتاج الأسمدة ونترات الأمونيوم النقية والفيروسيليكون والثلج وتعبئة الأكسجين وغبار السيلكا.

شركة كيما شركة الصناعات الكيماوية المصرية

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