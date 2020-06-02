بعد وفاة موظفين بكورونا.. بنك CIB يعلن إغلاق 4 فروع احترازيا

كتبت - منال المصري:

أعلن البنك التجاري الدولي (CIB) عن إغلاق 4 فروع تابعة له، كإجراء احترازي بعد ظهور حالات مشتبه بها بفيروس كورونا.

وأشار البنك إلى أسماء الفروع الذي قرر إغلاقها وتوقيت إعادة فتحها مرة أخرى وهي:

-فرع قويسنا الكائن في كم 5، المنطقة الصناعية الأولى، من 31 مايو وحتى 7 يونيو.

-فرع الربوة الكائن في تجمع الربوة، مدخل 1 بوابة 3، من 31 مايو وحتى 7 يونيو.

-فرع الغرفة الألمانية الكائن في 21 شارع سليمان أباظة، من 31 مايو وحتى إشعار آخر.

-فرع مصطفى النحاس الكائن في 2 شارع عبد الحكيم.

وبحسب البنك يتم إعادة الفروع المذكورة للعمل مرة أخرى بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة والموصي بها من قبل وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية والبنك المركزي المصري مع تطهير وتعقيم الفرع بالكامل.

وأكد البنك أن كافة فروع البنك البالغ عددها 207 فروع وشبكة ماكينات الصراف الآلي التي تشمل 1046 ماكينة، تعمل بكامل طاقتها من أجل تلبية احتياجات جميع العملاء لحين إصدار أية اشعارات أخرى من البنك المركزي المصري.

وقال البنك إنه اتخذ عدة إجراءات احترازية لمكافحة انتشار الفيروس، من بينها استحداث مجموعة من البروتوكولات الخاصة بالنظافة، إلى جانب توعية موظفي البنك بأفضل ممارسات النظافة الشخصية المعمول بها عالميًا.

وشدد البنك على جميع موظفي وعملاء البنك الكرام ارتداء قناع الوجه الطبي في حالة التواجد بأي من فروع البنك التجاري الدولي.

وأشار البنك إلى أنه يمكن للعملاء إتمام جميع معاملاتهم المصرفية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع من المنزل باستخدام تطبيق الهاتف المحمول وخدمة الإنترنت البنكية أو عبر الحسابات الخاصة بقطاع الخدمات المصرفية للأعمال.

كان البنك أعلن، أمس الاثنين، أنه فقد اثنين من موظفيه، جراء مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا المستجد covid-19، ناعيا الفقيدين، عبر بيان على موقعه الرسمي.

وقال البنك إنه تعاون مع الجهات المختصة لرصد ومتابعة زملاء الفقيدين والتأكد من تلقيهم الدعم والمساندة الكاملة حيث بادروا بعزل أنفسهم ذاتيًا وفقًا لتوجيهات وزارة الصحة.

وسوف يقدم البنك كل أشكال الدعم فورًا في حالة احتاج أي منهم لأي تدخل طبي إضافي.