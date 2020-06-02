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تراجع البوري واستقرار البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

11:27 ص الثلاثاء 02 يونيو 2020
تراجع البوري واستقرار البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البوري جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 39 و45 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 24 و28 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك المكرونة بنحو 60 جنيها.

وسجل سعر كيلو السمك الفليه البلطي، اليوم، بين 30 و90 جنيها، كما سجل سعر كيلو الكابوريا بين 30 و130 جنيها.

وبلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها، وفقا لبيانات الموقع.

أسعار الأسماك السمك البوري السمك البلطي سوق العبور

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