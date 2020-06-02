تراجع الطماطم وارتفاع الليمون.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الطماطم والعنب البناتي الأصفر والعنب البناتي الأحمر بين 50 قرشا وجنيهين، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

بينما ارتفعت أسعار الفاصوليا والليمون والبرتقال الصيفي بين 50 قرشا و8 جنيهات، اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و3.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

البطاطس بين 1.5 و 2.5 جنيه.

البصل بين 2.5 و3.5 جنيه.

الكوسة بين 1.5 و3.5 جنيه.

الفاصوليا بين 2 جنيه و5 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.

الملوخية بين 3 و 4 جنيهات.

البامية 10 جنيهات، بتراجع جنيهين.

أسعار الفاكهة:

عنب بناتي أصفر بين 4 و6 جنيهات، بتراجع جنيهين.

عنب بناتي أحمر بين 4 و6 جنيهات، بتراجع جنيهين.

تفاح مصري بين 5 و9 جنيهات.

البرتقال الصيفي بين 6 و9 جنيهات، يزيادة جنيه.

الفراولة بين 4 و 7 جنيهات.

الكانتلوب بين 3 و 7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و24 جنيها، بزيادة 8 جنيهات.

البطيخ بين 12 جنيها و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 3 و 6 جنيهات.

المشمش الصحراوي بين 5 و10 جنيهات.