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سعر الدولار يرتفع ويتخطى حاجز الـ 16 جنيهًا مع بدء تعاملات اليوم

10:24 ص الثلاثاء 02 يونيو 2020
سعر الدولار يرتفع ويتخطى حاجز الـ 16 جنيهًا مع بدء تعاملات اليوم

دولار

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر صرف الدولار في 4 بنوك اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه في مع بدء التداولات، بينما استقر في 7 بنوك أخري.

وصعد سعر العملة الأمريكية 3 قروش في بنكي الأهلي المصري، ومصر إلى 15.89 جنيه للشراء، و15.99 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار 3 قروش في بنكي القاهرة، والعربي الإفريقي إلى 15.91 جنيه للشراء، و16.01 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك التعمير والإسكان، والتجاري الدولي، وقناة السويس عند 15.88 جنيه للشراء، و15.98 جنيه للبيع.

وبقي سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنك الأسكندرية عند 15.87 جنيه للشراء، و15.97 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه بنك كريدي أجريكول عند 15.88 جنيه للشراء، و15.98 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك البركة عند 15.81 جنيه للشراء، و15.91 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 15.77 جنيه للشراء، و15.87 جنيه للبيع.

أسعار الدولار صرف الدولار الجنيه المصري

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