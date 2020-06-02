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البورصة ترتفع بشكل طفيف مع بداية تعاملات الثلاثاء

10:15 ص الثلاثاء 02 يونيو 2020
البورصة ترتفع بشكل طفيف مع بداية تعاملات الثلاثاء

البورصة

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بشكل طفيف بنسبة 0.04% مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء إلى مستوى 10231 نقطة.

/وصعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.13%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.22%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.07% بنهاية تعاملات أمس الاثنين إلى مستوى 10227 نقاط.

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