البورصة ترتفع بشكل طفيف مع بداية تعاملات الثلاثاء
10:15 ص الثلاثاء 02 يونيو 2020
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بشكل طفيف بنسبة 0.04% مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء إلى مستوى 10231 نقطة.
/وصعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.13%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.22%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.07% بنهاية تعاملات أمس الاثنين إلى مستوى 10227 نقاط.
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