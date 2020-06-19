بعد 11 عامًا من قرار تصفيتها.. "النصر" تعود بـ"سيارة كهربائية E70"

كتبت – شيماء حفظي:

صنعت شركة النصر لصناعة السيارات علامة تجارية مميزة منذ تأسيسها، لكنها تراجعت في سباق السيارات وزحام الاستيراد، فتوقفت عجلاتها قبل 11 عامًا، ثم تعود للدوران مرة أخرى، وسط بارقة أمل بإمكانية "لف المفتاح" والانطلاق من جديد.

وتستعد شركة "نصر شاهين" لإعادة إنتاج سيارة مصرية، ليست فقط السيارة العادية، لكنها ستكون بوابة دخول تكنوولجيا السيارات الكهربائية لشمال أفريقيا.

ووقعت الشركة القابضة للصناعات المعدنية، الأسبوع الماضي، مذكرتي تفاهم مع شركتين عالميتين، لدراسة تصنيع سيارات عادية، وسيارات كهربائية في شركة النصر للسيارات.

وتعد شركة النصر للسيارات من أبرز الشركات الخاسرة، التابعة للشركة القابضة المعدنية، وبلغت خسائرها 11.6 مليون جنيه خلال العام المالي 2016-2017، بحسب بيانات الشركة.

والنصر للسيارات" شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وتم تأسيسها بقرار جمهوري رقم 913 مايو 1960، على مساحة تبلغ حوالي 480 ألف متر مربع، لتحتوى على عدد (4) مصانع،

كانت أشهر منتجات الشركة سيارات الركوب "فيات" والتي أنتجت منها طراز (نصر 1100 – نصر 125 – نصر 126 – نصر 127 – نصر 128– نصر 133 – نصر 131 – تمبرا – بولونيز – فلوريدا).

كما اشتهرت الشركة بسيارة نصر شاهين (SL1600 ) قدرة 96 حصان - سيارة نصر شاهين (S1400 ) قدرة 78 حصان - بالتعاون مع شركة توفاش التركية - سيارة نصر فلوريدا (1400) قدرة 71 حصان - سيارة نصر فلوريدا بالتكييف (1400) قدرة 71 حصان بالتعاون مع شركة زاستافا اليوغسلافية.

كما أنتجت الشركة، الأتوبيسات، العربات اللوري، والجرارات الزراعية (رومانى 65، نصر 65 ، نصر 60).

استمرت الشركة في تصنيع جميع منتجاتها حتى عام 2000، حينها تم تقسيم الشركة إلى شركتين، وفصل نشاط تصنيع الأتوبيس واللوري والجرار الزراعي تحت مسمى الشركة الهندسية لصناعة السيارات، فيما استمرت شركة النصر في تصنيع سيارات الركوب حتى عام 2009.

ووضعت الشركة في عام 2009، تحت التصفية، إلى أن قررت الجمعية العمومية للشركة وقف تصفيتها في 2016، وإعادة دراسة كيفية تشغليها مرة أخرى.

25 ألف سيارة كهربائية

وقعت الشركة مذكرة تفاهم مع شركة "دونج فينج" الصينية الرائدة في مجال صناعة السيارات، لإنتاج نحو 25 ألف سيارة كهربائية سنويا.

ووصف هشام توفيق هذا الاتفاق بأنه "بمثابة انطلاقة لصناعة السيارات الكهربائية في مصر وبوابة لإدخال هذه التكنولوجيا في شمال أفريقيا."

وتأمل الوزارة أن تنتهي خطة العمل بين الشركتين، وإعداد الدراسات اللازمة والتفصيلية، قبل نهاية صيف 2020، وتستهدف أن يبدأ الإنتاج قبل نهاية 2021.

إنتاج سيارة طراز E 70

وبحسب تصريحات للوزير، فإنه سيتم إنتاج أحدث طرازات سيارات شركة دونج فينج التي تتناسب مع السوق المصري وحققت نجاحا كبيرا في الصين خلال السنوات الماضية وهي"E 70".

وقالت الوزارة، في بيان سابق، إن اختيار هذا الطراز؛ لتصنيعه في مصر، في ضوء الدراسة التي أجريت في هذا الشأن، كما تم الاتفاق على اختبار عدد محدود من السيارات من هذا الطراز في مصر خلال الفترة المقبلة.

وأشار الوزير إلى أنه تمت دراسة التجربة الصينية في صناعة السيارات الكهربائية، وتم التواصل مع عدد من الجهات الحكومية المعنية بشأن الإعداد لمشروع إنتاج السيارات الكهربائية.

وقال توفيق، إنه تم وضع حزمة من المحفزات الخاصة بالسيارات الكهربائية من بينها دعم بقيمة 50 ألف جنيه لأول 100 ألف مشترٍ، وفقا لضوابط محددة، والتنسيق مع وزارتي الكهرباء والتنمية المحلية لإنشاء 3 آلاف محطة شحن سريع على مدار 3 سنوات، ومشروع لإحلال التاكسي الأبيض بسيارات كهربائية أسوة بمشروع إحلال التاكسي الأبيض في عام 2008.

سيارة بروتون

كا وقعت الشركة القابضة، مذكرة تفاهم مع شركة بروتون الماليزية لإنتاج نحو 20 ألف سيارة في عنبرين من عنابر شركة النصر للسيارات.

وتستهدف الشركة، الوصول للطاقة القصوى للشركة بإنتاج حوالي 45 ألف سيارة سواء كهربائية أو تقليدية.