المرتبات والعلاوات على المعاشات..3 إجراءات ينتظرها المصريون في "يوليو السعيد"

كتبت – شيماء حفظي:

ينتظر المصريون، ثلاثة أخبار سعيدة في شهر يوليو المقبل، حيث تبدأ الحكومة تطبيق إجراءات صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، وتطبيق قرار زيادة الأجور للعاملين في الدولة.

1 – العلاوات الخمس للمعاشات:

تبدأ الحكومة من شهر يوليو المقبل، صرف الدفعة الأولى من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.

وبحسب تصريحات نيفين القباج وزيرة التضامن، الأسبوع الماضي، فإنه يتم إضافة قيمة الزيادة الخاصة بضم العلاوات الخمس على المعاش أولا، ثم تحسب قيمة العلاوة الدورية بنسبة 14% لتصرف بداية يوليو المقبل‏، بحد أقصى 980 جنيها.

وقالت الوزيرة، إنه سيتم تقسيم الأثر الرجعي وهو 5 سنوات لضم العلاوات على 4 دفعات بالتساوي، حيث يتم صرف أول دفعة من الرجعي مع معاش شهر يوليو المقبل.

كما سيتم صرف الدفعة الثانية مع معاش شهر أكتوبر المقبل والدفعة الثالثة مع معاش شهر يناير 2021 والدفعة الأخيرة مع معاش شهر أبريل 2021.

2 – رفع حد الإعفاء الضريبي:

يبدأ الشهر المقبل، تطبيق تعديلات قانون الضريبة على الدخل، التي أقرها مجلس النواب قبل أكثر من شهر، والتي تضمنت زيادة حد الإعفاء من الضريبة وتعديل بعض الشرائح، ورفع حد الإعفاء الشخصي، والتي سيتم تطبيقها على مرتبات الموظفين.

وتضمنت التعديلات الجديدة رفع حد الإعفاء الأساسي لكل ممول من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه (الشريحة الأولى المعفاة)، بالإضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب المرتبات من 7 إلى 9 آلاف جنيه، وبالتالي سيكون الدخل السنوي لذوي المرتبات حتى 24 ألف جنيه معفي من الضرائب.

كما تم استحداث شريحة جديدة بالضريبة بنسبة 2.5% لأصحاب الدخول من 15 إلى 30 ألف جنيه سنويا، بخلاف حد الإعفاء الشخصي.

وستصبح الضريبة على الشريحة من أكثر من 30 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه 10% بدلًا من 15%، والضريبة على الشريحة أكثر من 45 ألف جنيه حتى 60 ألف جنيه ستكون 15% بدلًا من 20%.

كما ستصبح الضريبة على الشريحة أكثر من 60 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه 20% بدلا من 22.5%، وعلى الشريحة أكثر من 200 ألف جنيه وحتى 400 ألف جنيه 22.5%، وتم استحداث شريحة جديدة بسعر 25% لذوي الدخل الأعلى من ذلك.

3 – زيادة الأجور والمرتبات:

تبدأ وزارة المالية، يوليو المقبل، تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور والتي تضمنت علاوة دورية وأخرى قيمة مقطوعة، بحسب كل درجة وظيفية، ضمن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بزيادة أجور العاملين بالدولة بما يُسهم فى تحسين دخولهم والارتقاء بمستوى معيشتهم.

وتشرح وزارة المالية من خلال الجداول التالية إجمالي قيمة الزيادة في الدرجات الوظيفية المختلفة (أقل وأكبر زيادة في الدرجة الوظيفية الواحدة) والتي تتضمن نسبة العلاوة السنوية المقررة إلى جانب قيمة الحافز القطعية المقترح.

وفي الجدول التالي توضح المالية كيفية حساب قيمة الزيادة في الدرجات الوظيفية للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية:

اقرأ أيضا:

"225 جنيهًا حدًا أدنى".. ننشر جدول زيادات الموظفين بالدولة في يوليو المقبل

العلاوات الخمس لأصحاب المعاش: الاستعلام إلكترونيا والصرف على 4 دفعات

بعد تعديل القانون.. كيف تحسب الضريبة على مرتبك بدءا من يوليو المقبل؟